Iltempo.it - Siria, gli islamisti avanzano sotto le bombe russe. Teheran al fianco di Assad

Leggi su Iltempo.it

Si infiamma il conflitto in. L'esercito diha inviato rinforzi per respingere i ribelli dall'avanzare ulteriormente nella campagna settentrionale di Hama, dopo aver preso Aleppo e le posizioni strategiche circostanti. Gli insorti guidati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham hanno preso il controllo della maggior parte di Aleppo sabato e hanno affermato di essere entrati nella città di Hama. Non c'è stata alcuna conferma indipendente della loro affermazione. Il comandante ribelle, colonnello Hassan Abdulghani, ha affermato che gli insorti hanno anche preso il controllo di Sheikh Najjar, nota come la città industriale di Aleppo, a nord-est della città, e dell'accademia militare di Aleppo. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si recherà in giornata nella capitale Damasco, halineato chesosterrà il governo e l'esercitoni.