Lanazione.it - Scuola di studi umanistici. Percorso formativo gratuito

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA È aperta la partecipazione alladi, iniziativa promossa da Fondazione Caript che propone undidattico, a titolo completamente, rivolto a studentesse e studenti, iscritti all’ultimo triennio disuperiore, che risiedono in provincia di Pistoia o che vi svolgono i propri. L’obiettivo dellaè sostenere e incentivare l’approfondimento culturale di giovani offrendo esperienze nell’ambito delle discipline letterarie, linguistiche, storiche e filosofiche. Nel 2025, per la terza edizione, il tema scelto è “Utopia, un paradigma della cultura occidentale”. "Questa iniziativa – dichiara il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – fa parte di un’ampia e articolata serie di interventi attraverso i quali vogliamo contribuire a rafforzare le attività educative e formative per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio.