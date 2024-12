Isaechia.it - Sanremo 2025, dopo l’annuncio di Carlo Conti ecco le emozionate reazioni di tutti i Big in gara

Durante il TG1 dell’1 dicembre 2024,ha annunciato i 30 big che parteciperanno al prossimo Festival dilesocial dei cantanti in:Achille Lauro ha ripreso una famosissima frase di una sua canzone per annunciare il suo ritorno sul palco dell’Ariston: “Ci sono cascato di nuovo.“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)Gaia, invece, ha dato appuntamento in riviera ai suoi fan: “Ci si vede in Riviera“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia (@gaiaofficial)I Come Cose hanno condiviso un lungo post, in cui hanno raccontato la loro felicità per la notizia:Non c’è due senza tre. Mare dalla felicità! Siamo superemozionati di tornare a