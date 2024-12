Ilrestodelcarlino.it - Osteria Nuova di misura, blitz del Tavernelle

v. apecchio 01 V. APECCHIO: Fabbri, Berardi, Ruci (15’ st Vernarecci), Tuci, Mattiacci (38’ st Scarselli), Diop Fallou, Scardacchi (15’ st Materni), El Karouvachia, Candiracci (36’ st Millacci), Fall, Smacchia. All. Lulli.: Marcucci, Terenzi, Rovinelli (35’ st Furlani), Radi, Omiccioli, Gambini, Ceramicoli, Alessandrini, Latini, Righi (37’ st Pagliari), Dionisi. All. G. Latini. Arbitro Mattia Dovese di Ancona. Reti: 35’ st Omiccioli (T). APECCHIO Ilriporta a casa da Apecchio tre punti d’oro per la classifica e per il morale. Nel primo tempo le squadre si sono affrontate soprattutto a centrocampo senza rendersi particolarmente pericolose sotto rete, se si esclude attorno alla mezzora, un tiro degli ospiti che si è infranto sulla traversa dell’attento portiere Fabbri.