Napoli | Ipotesi Danilo e Il Futuro di Meret

Un addio possibile a gennaio, difensore brasiliano di 33 anni, potrebbe lasciare la Juventus già nella finestra di mercato di gennaio. Arrivato a Torino nel 2019 dal Manchester City, il centrale non è più uno dei protagonisti indiscussi della squadra bianconera e un trasferimento in Serie A non sembra più un’remota. Il, in particolare, sembra essere interessato a lui. Il club partenopeo, sotto la guida di Antonio Conte, ha intenzione di rinforzare la sua difesa durante il mercato invernale epotrebbe rappresentare l’esperienza che il tecnico cerca per il suo, attualmente impegnato nella lotta per lo scudetto. L’ex giocatore del City ha aperto alla possibilità di un trasferimento, ma la decisione finale spetterà alla Juventus.La situazione in casa Juventus La Juventus, alle prese con numerosi infortuni in difesa, si trova in una situazione complicata.