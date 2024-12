Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: di nuovo Sistema di Londra, indiano sorpreso dopo le prime 16 mosse fulminee

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:48 Questa l’attuale posizione.continues to crank out moves. I did not check but it seems that this is the fastesthas played in both world championship matches. He shows full confidence even tbough there is no advantage on the board. 19 moves in less than 6.5 minutes! #pic.twitter.com/EckJbg7cJi— Susan Polgar (@SusanPolgar) December 1,10:45 Il piano del Nero può essere legato a più fattori: spinta in h6 col pedone, Donna in h3 oppure cambio in c4 tra Alfiere del Nero e Cavallo del Bianco.10:42 Il fatto cheabbia scelto 18. Td2, in precedenza, secondo le analisi di Leela Chess Zero ha diminuito drasticamente la percentuale di patta, anche se qui non si possono tenere particolarmente da conto (forse) quei numeri.