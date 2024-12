Terzotemponapoli.com - Lecce-Juventus: Motta e Giampaolo sfidano le rispettive scelte tattiche

Alle 20.45 di questa sera,scenderanno in campo per la 14ª giornata di Serie A, in una sfida che promette emozioni. La, guidata da Thiago, arriva a questo incontro con una serie diche rispecchiano le necessità della squadra e alcune situazioni obbligate. Dall’altra parte, ildi Marco, reduce da una vittoria convincente a Venezia, cercherà di replicare la performance anche contro i bianconeri.Lamodifica la difesa, ma i dubbi sono in panchinaPer questo incontro, Thiagoha deciso di affidarsi a Perin tra i pali, sostituendo Di Gregorio, conin difesa che potrebbero suscitare qualche sorpresa. Gatti e Kalulu compongono il cuore della difesa bianconera, ma la vera novità è la posizione dei laterali.