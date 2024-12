Ilrestodelcarlino.it - Il Fossombrone vuole tornare a correre

Dopo le due trasferte consecutive a Roma (City) e a Castelfidardo, risultate avare in termine di punti, ilritorna di fronte al proprio pubblico affrontando il quotato Avezzano con la speranza di ria muovere la classifica. "Torniamo davanti ai nostri tifosi – sottolinea l’allenatore Michele Fucili – con la volontà di disputare una partita importante, consapevoli delle difficoltà che incontreremo, dovute dal valore degli avversari, sempre molto agguerriti e organizzati. Veniamo da due partite i cui non abbiamo raccolto punti e perad un risultato positivo servirà cuore organizzazione e qualità". "Oggi – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – affrontiamo un avversario che in trasferta ha fatto tanti punti per cui dovremo essere bravi a capire i momenti della partita cercando di essere più lucidi possibili e sbagliare il meno possibile, poi sicuramente come nelle vittorie ma anche nelle sconfitte gli episodi saranno decisivi.