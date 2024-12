Ilveggente.it - Fiorentina-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quattordicesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv e.Il match piùessante di questa giornata va in scena al “Franchi” tra due squadre che scoppiano di salute e che fanno parte del nutrito gruppo (in cui ci sono pure Lazio e Atalanta) che è a un solo punto dalla vetta, occupata momentaneamente dal Napoli. L’campione d’Italia in carica contro la sorprendentedi Raffaele Palladino, che da ottobre in poi ha messo il turbo e non si è più fermata.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itDopo un avvio problematico l’allenatore viola ha rimescolato qualche carta, riuscendo a sfruttare la profondità della rosa e a dare un’identità alla sua squadra, trovando anche dei punti fermi nonché dei veri e propri leader (pensiamo allo strepitoso portiere De Gea oppure al centravanti Kean, autore di ben 9 gol in 12 partite).