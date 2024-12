.com - Fiorentina: battere l’Inter per tornare grande e volare. Grimaldello Kean sfida Lautaro e Thuram. Formazioni

Proibito accontentarsi del pareggio. Dopo anni di "partitine", il Franchi, stasera (ore 18, diretta su Dazn) rivivrà una partitissima. Che lavuole vincere contro l'Inter, forse la squadra più forte del campionato, o almeno quella con la rosa più attrezzata, per. E sognare. Pensate: battendo i nerazzurri, e sperando che il Napoli non vinca a Torino contro i granata, lasarebbe prima in classifica. E stavolta non solo per qualche oraL'articoloperproviene da Firenze Post.