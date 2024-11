Quotidiano.net - Federica Pellegrini balla “da sola”: le lacrime e il difficile percorso della Divina a Ballando con le Stelle 2024. Adesso c’è Pasquale La Rocca

Leggi su Quotidiano.net

Date un premio speciale a. Angelo Madonia allontanato da ‘ndo con le’ “per divergenze professionali”, Samuel Peron subentrato e subito costretto a cedere il posto a causa di una lacerazione di terzo grado a un polpaccio,Lasubentrato al subentrante. L’unica ad essere rimasta salda in mezzo alla tempesta è lei:. Campionessa vera. E non solo perché è stata protagonista di unartistico di spessore all’interno del talent show condotto da Milly Carlucci. Sonia Bruganelli nella bufera ando con le: “Attenta al rinculo” Andiamo con ordine:arriva a ‘ndo con le’ con la sua fama di campionessa eccelsa abituata alla fatica e a mettersi in gioco, ma non a perdere, che la precede.