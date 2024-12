Oasport.it - F1, la nuova griglia di partenza del GP del Qatar 2024: Verstappen penalizzato!

Nella tarda serata italiana viene riscritta ladidel GP deldel Mondiale di F1, che domani prevede la gara su distanza classica a Lusail, che sarà valida come penultimo round del calendario della F1.La pole position inizialmente era stata centrata dalla Red Bull del neerlandese Max, già laureatosi campione del mondo, mentre accanto a lui si era piazzata in prima fila la Mercedes del britannico George Russell.Nella tarda serata è arrivata poi la penalizzazione di, che partirà secondo: il neerlandese è stato retrocesso di una posizione per aver ostacolato proprio Russell nell’ultimo giro lanciato, ed ha perso così la pole position in favore del britannico.F1, Maxdi una posizione! La pole position del GP delva a George RussellDIGPF11 George Russell (Mercedes) Q32 Max(Red Bull) Q3*3 Lando Norris (McLaren) Q34 Oscar Piastri (McLaren) Q35 Charles Leclerc (Ferrari) Q36 Lewis Hamilton (Mercedes) Q37 Carlos Sainz (Ferrari) Q38 Fernando Alonso (Aston Martin) Q39 Sergio Perez (Red Bull) Q310 Kevin Magnussen (Haas) Q311 Pierre Gasly (Alpine) Q212 Guanyu Zhou (Kick Sauber) Q213 Valtteri Bottas (Kick Sauber) Q214 Yuki Tsunoda (Team RB) Q215 Lance Stroll (Aston Martin) Q216 Alex Albon (Williams) Q117 Liam Lawson (Team RB) Q118 Nico Hulkenberg (Haas) Q119 Franco Colapinto (Williams) Q120 Esteban Ocon (Alpine) Q1* =di una posizione