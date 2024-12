Ilgiorno.it - Aree ex Galbani a Melzo, si parte: case, verde e servizi. Decolla il piano-rinascita

(Milano) –ex, cessione per il primo lotto del maxi-di recupero dell’area dismessa, Officine Mak vende, arriva Lifescape srl,cipata Quinto, colosso del settore immobiliare. E l’operazione prende, ufficialmente, il via: su 26mila metri cubi edificabili dalla via Roma al piazzale della stazione, a due passi dal centro storico, in arrivo residenze per un centinaio di nuovi appartamenti con parcheggi,. I permessi per costruire sono pronti: a breve arriveranno ruspe e gru. L’operazione è stata ufficializzata da Officine Mak, l’asso della rigenerazione urbana che si aggiudicò leexall’asta nel 2020. Siin area strategica, fra lo scalo ferroviario e la porta del centro storico. Sulla porzione di expiù spettrale e degradata, da oltre quindici anni ostaggio di abbandono, insicurezza e degrado.