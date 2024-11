Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 30 NOVEMBREORE 19.20 ALESSIO CONTIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ACI SONO ANCORA CODE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELL’A24– TERAMO TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMODA SEGNALARE SULLA COLOMBO PER TRAFFICO INTENSO VERSO OSTIA CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDECONCLUSI GLI INCIDENTI SU CASSIA BIS E PONTINA IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE ARTERIE STRADALIADOMANI 1° DICEMBRE, LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL PERIODO INVERNALE. STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30. SONO PREVISTE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITOPER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO SONO IN CORSO VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER LAVORI PROGRAMMATI TRA LE STAZIONI DITUSCOLANA E FIUMICINO.