Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 10 | 30

DEL 30 NOVEMBREORE 09.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUDANCHE IN INTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA SALARIASI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA POI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTIM, NELLE DUE DUREZIONIDIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO FINO A DOMANI, DOMENICA 1° DICEMBRE, I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRATUSCOLANA E FIUMICINO AEROPORTO.GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELNI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI.SONO ATTIVE CORSE CON BUSRESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO,IL 1° DICEMBRE LA CIRCONE è SOSPESA TRA ROCCASECCA E CASSINODALLE ORE 08.