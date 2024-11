Trovato senza vita in casa Lutto nella musica addio a un grande Aveva 44 anni | È un giorno triste

Leggi su Caffeinamagazine.it

choc: l’artistamorto a 44. Non sono ancora state rese note al momento le cause del decesso, ma il sito TMZ riporta che il noto musicista è statosua abitazione il 27 novembre scorso. Sempre sul portale si apprende che il musicista era stato visto vivo l’ultima volta il 4 novembre scorso, quindi più di 20 giorni prima.Il sito americano fa sapere che il medico legale sta indagando per scoprire le cause della sua morte ma che al non si sospetta nessun atto criminale perché all’interno della sua abitazione è stata ritrovata intatta la sua strumentazionele. A rinvenire il cadavere è stato un membro dell’Animal Control.Leggi anche: “Oddio, si è fatta male”. Paura per Laura Pausini, cade dalle scale durante il concertochocmorto a 44a Bob Bryar, l’ex batterista dei My Chemical Romance.