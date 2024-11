Biccy.it - Sonia dei Punkcake si aggiunge a Francamente contro il gender gap nella musica

L’eliminazione didurante la semifinale di X Factor ha fatto un po’ di rumore e questo perché la cantante, proprio prima di esibirsi nel ballottaggioMimì, ha tenuto un breve discorso sulgap dellaitaliana che vede gli uomini in netta maggioranza.a X Factor: “Io lesbica di 30 anni. Una sola donna in finale è una sconfitta” https://t.co/EqyiBo8ov7 #XFactor2024— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 29, 2024“Comunque vada questa sera significa che una sola ragazza andrà in finale e io penso che questa sia una grande sconfitta” – ha esordito la cantante – “Meno donne vengono rappresentate, meno donne si avvicineranno alla. E noi continueremo a perdere la produzionele di metà del genere umano“. Un discorso applaudito dalla stessa Paola Iezzi in giuria e da Giorgia alla conduzione che l’ha ringraziata.