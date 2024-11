Inter-news.it - Seconda squadra Inter Under-23: ecco quale sarebbe la rosa nel 2025/26

La-23 è un progetto che si farà ma non è ancora certa la stagione di debutto. L’ipotesi che vede la società nerazzurra ai nastri di partenza della prossima Serie C con unache faccia da collante tra la Primae il Settore Giovanile è ancora in piediMILANO – Il progettoè argomento all’ordine del giorno in casa nerazzurra. L’ipotesi che l’debutti in Serie C con la sua formazione-23 continua a far parlare. Per l’eventuale ufficialità bisogna aspettare la nuova stagione. E nel caso ci sia la fumata bianca, ladella nuova-23pressocché già fatta. I migliori tesserati nati dal 2003 in poi ma anche qualche profilo un po’ più “stagionato”. Possibilmente ma non necessariamente prodotto del vivaio nerazzurro.