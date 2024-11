Ilrestodelcarlino.it - Rosso Piceno, Vernaccia e Verdicchio: ecco le Marche da bere

Nello scenario instabile del cambio climatico che fa impazzire il mondo dell’agricoltura costretto a ripensare se stesso, anche i grandi vini rossi marchigiani si stanno poco alla volta aggiornando, pur mantenendo fermo il loro Dna. Si sta infatti riflettendo su come aggiornare il disciplinare di due su cinque dei prodotti Docg che sono tipici dell’area marchigiana di cui oggi esistono quattro tipologie:Novello,Sangiovese eSuperiore. È bene ricordare che le, molto conosciute in modo particolare per il, godono di forte reputazione anche per i rossi, primi fra tutti per esempio Lacrima di Moro d’Alba, ilConero, il Serrapetrona. Sono questi vini forti, di struttura ma che oggi per bizzarrie della natura, la tecnologia e non ultimo il gusto del consumatore si avviano ad avere un’anima più beverina e immediata, pur senza tradire la tradizione che li ha fatti conoscere nel mondo.