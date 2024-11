Liberoquotidiano.it - **Roma: estradata in Italia latitante georgiana inserita nell'elenco dei 100 più pericolosi**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Si è conclusa ieri, con il suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, la lunga latitanza di Maka Katibashvili, 43ennericercata a livello internazionale con 'Red Notice Interpol' per omicidio volontario e violazione della legge sulle armi. La donna, ritenuta affiliata all'organizzazione criminaledi stampo mafioso, nota come 'Thieves in law', deve scontare inla pena di 21 anni di reclusione, avendo svolto il ruolo di basista in occasione dell'omicidio di Revaz Tchuradze, un connazionale assassinato a Bari il 6 gennaio 2012, scaturito da un violento scontro tra clan georgiani per il controllo di settori del business legale.Le attività di rintraccio dellaall'estero, condotte dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno portato alla scoperta della nuova identità adottata dallaper sfuggire alla giustiziana.