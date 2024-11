Lanazione.it - "Quante serate insieme". Il ricordo di attori e comici

Leggi su Lanazione.it

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno alla Vegastar e al suo ‘patron’ Fernando Capecchi. Tra i primi a omaggiare l’impresario di una vita di soddisfazioni, con una scalata che dai locali di Firenze lo ha portato al Festival di Sanremo è Carlo Conti: "Ciao Fernando, che gavetta! Quanti chilometri,delusioni esoddisfazioni, quanti abbracci ediscussioni, quanti ‘saluta tutti’. Con te se ne va un pezzo di vita". Non manca il commento a mezzo social di Leonardo Pieraccioni: "Caro Fernando, avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati42 anni. Ultimamente ti chiedevo: ‘Oh ma il contratto me lo fai o no?’. Ridevi: ‘No, sei ancora in prova’. Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti".