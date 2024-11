Oasport.it - Quando partono Brignone e Bassino nel gigante di Killington: orari precisi, n. di pettorale, tv

Inizia la lunga trasferta americana per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Stasera aandrà in scena il, dove l’idolo di casa Mikaela Shiffrin andrà a caccia dell’affermazione n.100 in carriera nel circuito maggiore. Una gara che, storicamente, si rivela sempre molto equilibrata e con distacchi contenuti. La grande incognita sarà rappresentata dalla tenuta della neve: le temperature sono infatti alte, a dispetto della stagione.Saranno otto le italiane presenti. La punta di diamante sarà, come di consueto, la veterana Federica, reduce dallo splendido successo di Soelden. Attesa anche per Marta, che ha bisogno di un risultato di peso per risalire nelle lista lista di partenza: attualmente è scivolata nel secondo sottogruppo tra le prime 15.La prima manche delfemminile disi svolgerà alle 16.