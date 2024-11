Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno dell’Acquario | 30 novembre 2024

di(30): leper ilACQUARIO – Siete dele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 30, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:ACQUARIOLa giornata potrebbe essere tranquilla ma riflessiva sul fronte sentimentale. Se sei in coppia, è un buon momento per dedicarti all’ascolto e al rafforzamento della connessione emotiva. I single potrebbero sentirsi attratti da persone con idee affini o particolarmente stimolanti. Le stelle consigliano di non avere fretta: ogni cosa a suo tempo?. Sul piano professionale, potrebbero presentarsi piccole difficoltà o decisioni da rimandare.