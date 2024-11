Lapresse.it - Ministero Ambiente: sospetto caso di contaminazione radioattiva a Roma è evento anomalo

Leggi su Lapresse.it

“Non si è trattato, come da alcuni erroneamente affermato, di un incidente nucleare, ma di unspecifico avvenuto durante le fasi di esercizio dell’attività dell’impianto”. Lo dice ildell’e della sicurezza energetica (Mase) in merito allaal Centro di Casaccia vicino a. “Tali attività, codificate e svolte da anni – prosegue il Mase -, vengono eseguite secondo procedure di sicurezza consolidate”.Il ministro Gilberto Pichetto Fratin e ildell’e della sicurezza energetica (Mase) seguono “con attenzione gli sviluppi della vicenda, in contatto con l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), Enea e Sogin per verificare gli effetti di quanto accaduto”.Così il Mase in merito allaal Centro di Casaccia vicino a