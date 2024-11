Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, dall’Unione Europea 113 milioni agli allevamenti intensivi in Comuni fuorilegge per aver superato i limiti di azoto

L’Unioneha erogato 113di euro dei fondi destinati nel 2023 alla zootecnica inper foraggiaresituati inche superano idiconsentiti dalla legge. Si parla di una fetta che rappresenta il 40% di tutti i fondi della Politica Agricola Comune destinati alla Regione e che continua ad alimentare un modello intensivo. Lo rivela la nuova edizione dell’indagine ‘Fondi pubblici in pasto ai maiali’, pubblicata da Greenpeace Italia. Come raccontato da ilfattoquotidiano.it nell’inchiesta ‘: la regione-allevamento’, dei 413situati in Zona vulnerabile ai nitrati (circa il 27% del totale) il limite di 170 chilogrammi per ettaro all’anno vienein 157(uno in più del 2022, quindi il 40% circa di questi), distribuiti prevalentemente nelle aree agricole di pianura delle province di Brescia (36%), Cremona (25%), Bergamo (17%) e Mantova (12%).