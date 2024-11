Sport.quotidiano.net - La prossima avversaria. Piacenza delusione del girone ma con nomi al top in attacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una nobile decaduta al Morgagni. Domani si celebra la ‘Giornata biancorossa’ nel match col, club che,come il Forlì è nato nel 1919. Nella domenica della doppia sfida Forlì-(basket e calcio) per il Galletto, secondo, l’imperativo è prolungare il filotto positivo, dopo i successi con Sasso Marconi e Tuttocuoio, e continuare così la corsa di vertice. La squadra emiliana, a inizio stagione quotata tra le favorite, ha deluso le aspettative dei suoi oltre 1.400 abbonati. Dopo 13 giornate con 14 punti è a cavallo della zona playout. Un percorso che ha provocato il ritorno in panchina di Stefano Rossini, avvezzo al 4-3-3, dopo gli esoneri di Carmine Parlato e Simone Bentivoglio. Mossa che, però, non ha dato i frutti sperati: ilinfatti domenica è stato battuto 1-3 al Garilli dall’Imolese.