Inaugurato il bosco di Kia | Ci ricorda la sua forza

Un’inaugurazione lungamente attesa, complicata con l’esondazione del torrente Nizzola lo scorso ottobre, ma benedetta, per una imperscrutabile coincidenza, proprio un attimo prima che l’insegna lignea delurbano fosse scoperta, dai raggi del sole che hanno squarciato un cielo fino a quel momento plumbeo. Ildi Kia, intitolato a Chiara, la ragazza di 17 anni scomparsa tre anni fa, l’altro ieri è stato ufficialmente donato alla comunità. Si trova a Castelnuovo, ed è adiacente alla ciclovia EuroVelo 7 che, sempre per una bella coincidenza, è conosciuta dai cicloturisti come la ciclabile del Sole, Sun Route. "Abbiamo messo a dimora 167 piante autoctone", ha precisato Silvia Pini, la presidente di Mutina Arborea, il consorzio che ha promosso l’intervento di riforestazione. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte le istituzioni del territorio e la mamma di Chiara, Elena Salda, ad dell’azienda Cms di Marano, nonché presidente dell’Associazione per la Responsabilità sociale di impresa.