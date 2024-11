Ilfattoquotidiano.it - Il mio motorino elettrico è una cosa meravigliosa. Ma a Roma si sente tragicamente solo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ho guidato per quasi trent’anni scooter a benzina. D’altronde vivo a, città infernale dal punto di vista della mobilità, dove ilrappresenta la salvezza da un punto di vista pratico e psicologico. Si va insempre, con la pioggia e il caldo tremendo, ci si portano bambini, pacchi, qualsiasi. Ilti salva la vita, anche se spesso, specie a, te la rovina, a causa di incidenti spesso mortali. Ma d’altronde non c’è alternativa e quindi chi ce l’ha lo usa sempre, per non soccombere agli ingorghi che si moltiplicano sempre di più, altro che città dei 15 minuti.Il mio ultimoperò, già comprato usato, era arrivato ormai a fine vita. Così a giugno, approfittando degli incentivi, sono andata da un concessionario che vendeva anche motorini elettrici. E sono uscita con un, anche se non ne ero così convinta.