Oasport.it - GTWC Europe, Ferrari campione Endurance con Pier Guidi/Rovera. Mercedes vince a Jeddah

Leggi su Oasport.it

Alessandroed Alessiosono con AF Corse ei nuovi campioni nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCup. Gli italiani festeggiano in Arabia Saudita al termine della 6h di, vinta con merito dallaAMG GT3 EVO n. 48 Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel/Daniel Morad. I primi due, trionfatori nella Sprint Cup 2024, hanno ottenuto il successo nella classifica assoluta nel GT World Challenge.La prima ora dell’epilogo delè stato segnato dalla partenza perfetta da parte della296 GT3 n. 51 AF Corse di Alessio. Tutto è cambiato dopo 50 minuti con una breve neutralizzazione, causata da un problema alla Lamborghini n. 19 GRT. La direzione gara ha bloccato la manifestazione con un Full Course Yellow (FCY), solo alcune auto sono però riuscite a fermarsi ai box per effettuare una sosta e cambiare il pilota prima della ripresa delle ostilità.