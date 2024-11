Ilfogliettone.it - Fitto lascia il governo tra applausi e elogi, approvato il decreto giustizia

L'avventura governativa di Raffaelesi conclude trae riconoscimenti. In Consiglio dei ministri, la Premier Giorgia Meloni ha salutato il ministro uscente con parole di grande stima, definendolo "un ministro estremamente prezioso" e sottolineando come la sua competenza troverà un ruolo cruciale in Europa., infatti, si prepara ad assumere, dal primo dicembre, la carica di commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea.Meloni haato le qualità di, affermando che "le sue doti da ministro estremamente efficace potranno rafforzare l'Unione europea in una fase molto delicata della sua esistenza, che ha bisogno di persone determinate e con una visione". Una dichiarazione che ha fatto eco alla commozione espressa poche ore prima a Bari, durante la firma del Patto per lo sviluppo e la coesione.