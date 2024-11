Secoloditalia.it - Fine della fuga, estradata in Italia latitante georgiana super-ricercata: era nella black list dei 100 più pericolosi (video)

La lunga latitanza è finita: nonostante la 43enne, il cui nome figura tra i piùricercati abbia fatto di tutto e di più per cancellare le sue tracce e sottrarsi alla giustiziana. Matrimoni fittizi, cambi d’identità, nuovi documenti, trasferimenti vari da un Paese all’altro, sempre facendo perdere le sue orme con stratagemmi e sotterfugi di vario tipo che le hanno permesso di iniziare nuove vite all’ombra delle condanne che gravavano sulle sue spalle.PericolosainSi è conclusa con il suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino, la lunga latitanza di Maka Katibashvili, 43ennea livello internazionale con Red Notice Interpol per omicidio volontario e violazionelegge sulle armi. La donna, ritenuta affiliata all’organizzazione criminaledi stampo mafioso, nota come “Thieves in law”, deve scontare inla pena di 21 anni di reclusione, avendo svolto il ruolo di basista in occasione dell’omicidio di Revaz Tchuradze: un connazionale assassinato a Bari il 6 gennaio 2012, scaturito da un violento scontro tra clan georgiani per il controllo di settori del business legale.