Creature Festival 2024 | viaggio tra suoni urbani

prende il via a Roma, ciclopedonale Monte Ciocci, monte Mario, inaugurando unimmersivo tra suono e spazio di tipo urbano. Dal 30 di Novembre, oggi, fino a domani 1 Dicembre, iltorna a Roma, per la sua settima edizione.L’obiettivo della kermesse è trasformare il percorso ciclo-pedonale Monte Ciocci – Monte Mario in un palco all’aperto in cui suona, natura e città si mescolano. Un evento gratuito e aperto a tutti per favorire l’interazione in un mix immersivo di, performance, laboratori e tour sull’ambiente.: immersione totale e ultra sensorialeIl tema di quest’anno, “L’Ascolto in Azione”, per sensibilizzare il pubblico al valore del suono come mezzo di connessione tra l’uomo e il paesaggio. Lungo la pista ciclabile di Monte Ciocci, i visitatori potranno seguire percorsi guidati, esplorare l’area e immergersi in attività multi sensoriali per adulti e bambini.