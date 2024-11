Ilrestodelcarlino.it - Casa di Gesso premiata per il progetto ‘Radure’

Un finanziamento ministeriale da 100.000 euro spalmati in due anni., ildedicato alle nuove generazioni curato dadie Aidoru in collaborazione col Comune di Cesena è risultato tra i vincitori del ‘Laboratorio di Creativita` Contemporanea’ lanciato dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di supportare le realtà che operano sul proprio territorio innescando meccanismi di impatto sociale e creativo. La realtà cesenate si è così aggiudicata una fetta dello stanziamento di 1 milione e 800 mila euro divisi tra varie associazioni sparse per l’Italia. Dei 267 partecipanti,di, è risultata essere l0uncia vincitrici in ambito romagnolo. "Grazie a questa bellissima opportunità – ha commentato la direttrice artistica e pedagogica delladiRoberta Magnani nel corso di una conferenza stampa svoltasi ieri mattina alla Biblioteca Malatestiana alla presenza degli assessori Camillo Acerbi, Giorgia Macrelli ed Elena Baredi - intraprenderemo un percorso di innovazione e trasformazione dei luoghi rigenerati, attuando una programmazione biennale di attività culturali dedicate alle nuove generazioni, per sviluppare il potenziale di creatività e innovazione dei giovani, espressione dei territori in cui vivono e agiscono, per attivare processi e pratiche sociali e culturali con l’obiettivo di costruire nuovi immaginari attraverso l’arte contemporanea.