Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, mister Auteri si tiene stretto il punto: “Un tempo per parte, cresciuti alla distanza”

Leggi su Anteprima24.it

di lettura: 2 minutiUnpere va bene così. Questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso dain sala stampa dopo l’1-1 maturato al “Ciro Vigorito” contro ilche lascia invariata la(4 punti) in classifica a favore delche è sempre in vetta. Il tecnico di Floridia, però, non ha nascosto qualche difficoltà evidenziata dsua squadra dove non tutti stanno rendendo sugli standard abituali. DISATTENZIONE – “Il risultato è giusto perché loro hanno fatto meglio di noi nel primo. Abbiamo chiuso bene gli spazi ma sono stati commessi tanti errori banali dando altroppo campo nelle transizioni. Poi siamoanche perché dal undi vista fisico forse avevamo qualcosa in più di loro. Dopo il nostro vantaggio casuale è arrivato il loro gol.