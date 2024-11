Ilgiorno.it - Ancora troppi scarichi nella roggia: "Acque contaminate nei campi"

Leggi su Ilgiorno.it

Un canale inquinato da una serie difognari non autorizzati, provenienti dalla vicina zona industriale. A riportare in primo piano la situazione dellaColturana è stato, l’altra sera, un incontro-dibattito organizzato nei locali della parrocchia di Colturano da Wwf, Legambiente e Associazione per il Parco Sud. Il problema degliche si riversano nel canale si trascina da tempo ed è esploso tre anni fa, quando è stato denunciato la prima volta dalle associazioni ambientaliste. Allora si contavano 31 situazioni non a norma, ossia realtà industriali e artigianali che, anziché essere allacciate al collettore fognario di zona, scaricavano direttamente in. Diverse situazioni si sono nel frattempo normalizzate, ma resterebbero9 casi d’irregolarità. "Siamo di fronte a un grave episodio d’inquinamento, non tanto per la vastità del fenomeno, quanto per il fatto che gli sversamenti perdurano presumibilmente da decenni e, almeno fino alla scorsa estate, ledi quellasono state utilizzate per l’irrigazione dei", afferma Renato Aquilani, rappresentante delle associazioni ambientaliste nel direttivo del Parco Sud.