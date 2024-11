Ilrestodelcarlino.it - Addio a Franco Fiori, storico direttore di banca

È morto nella notte di ieri il ragioniere Gian, per gli amici noto come. Aveva 85 anni. Conosciuto in città per aver lavorato a lungo in, dirigendo per anni le filiali del Banco San Geminiano e San Prospero di via San Rocco in centroe a Pieve Modolena, fino alla pensione raggiunta nel ’96. Grande appassionato di sport, da giovane – da amante della montagna – è stato un ottimo sciatore e aveva praticato pure il ciclismo da amatore. Ma si era anche distinto come buon giocatore di tennis nei mitici tornei interri. Super tifoso di Reggiana e Pallacanestro Reggiana, delle quali è stato abbonato per anni, non si perdeva mai una partita. Lascia la moglie Simonetta e il figlio Andrea – giornalista e redattore di Carlino Reggio – con Iole e Annalisa. Stamattina i funerali partendo alle 11 dall’Arcispedale Santa Maria Nuova – dovesi è spento dopo essere ricoverato per giorni – per la camera ardente dello stesso, dove saranno celebrate le esequie.