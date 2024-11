Ilrestodelcarlino.it - Travolto in bici dal camion Hera, muore il dentista Antonio Cavallaro. “Tanta passione e un grande cuore”

Bologna, 29 novembre 2024 – Le due ruote erano la suao moto, purché si stesse in sella. È morto così, facendo quello che tanto amava. Sessantaquattro anni, originario della provincia reggina, ma fin dai tempi dell’università a Bologna,era un affermato, con studio a Vado di Monzuno. Ieri mattina, intorno alle 11,30 il professionista era uscito per una passeggiata: stava percorrendo sulla suada corsa via Toscana, in direzione centro. Nella stessa direzione si muoveva undei rifiuti di. La tragedia è avvenuta all’altezza dell’incrocio con via della Foscra, dove il mezzo diha svoltato: non è chiaro come sia stato possibile, sulla dinamica sta indagando la polizia locale, maè statodal, che dopo averlo investito lo ha trascinato per metri sull’asfalto, causandone la morte immediata.