Sostenibili e smart, la sfida dei porti. Da qui passa lo sviluppo del Paese

Un volano per l’intera economia, il punto di transito del 60% delle merci, con un volume di oltre 470 milioni di tonnellate a livello italiano. Lo scenario scelto da Qn Distretti per fare il punto suiitaliani è quello della stazione marittima di Napoli. Una scelta non casuale dal momento che come ha ricordato il sindaco e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, il porto rappresenta la più grande impresa della città. Ma non è un’eccezione. Anzi. Il sistema portuale italiano è un motore deled è un settore da tempo nell’agenda del governo, come ha spiegato alla direttrice di Qn, Agnese Pini, l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo dipartimento per le politiche del mare presso la presidenza del Consiglio dei Ministri:"I temi sul futuro deiitaliani sono molti e li stiamo affrontando nel comitato interministeriale per le politiche del mare.