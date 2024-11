Sport.quotidiano.net - Serie A, 14° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 29 novembre 2024 - Archiviati gli impegni delle coppe europee torna laA, giunta alla 14°. Il turno viene inaugurato da un importante scontro salvezza come quello fra Cagliari e Verona. Punti pesanti in palio anche in Como-Monza. Il Milan ospita l'Empoli e il Bologna il Venezia. Domenica il match clou è quello fra Fiorentina e Inter, appaiate a quota 28 punti a -1 della capolista Napoli, impegnata sul campo del Torino. La Juventus è di scena a Lecce, mentre la Lazio in quel di Parma. A completare il quadro ecco Udinese-Genoa e soprattutto Roma-Atalanta, quest'ultima gara in programma lunedì. Il programma dellevederle Cagliari-Hellas Verona: venerdì 29 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Monza: sabato 30 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Milan-Empoli: sabato 30 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Bologna-Venezia: sabato 30 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Udinese-Genoa: domenica 1 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Parma-Lazio: domenica 1 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Torino-Napoli: domenica 1 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Inter: domenica 1 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lecce-Juventus: domenica 1 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Roma-Atalanta: lunedì 2 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; LeCagliari-Hellas Verona Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.