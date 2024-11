Gaeta.it - Roma Capitale: il Tar del Lazio conferma le nuove tariffe del contributo di soggiorno per il 2023

Facebook WhatsAppTwitter La recente sentenza del Tar delhato ledeldiper l’anno, approvate da. La decisione arriva in risposta a un ricorso presentato da 65 strutture ricettive della città, che poneva interrogativi sulla legittimità delledisposizioni. I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, analizzando vari aspetti della normativa in vigore.Il ricorso delle strutture ricettive e le posizioni del TarLe 65 strutture ricettive che hanno fatto ricorso lamentavano la vione della normativa in materia di imposta di. Sostenevano che l’approvazione dellesenza un coinvolgimento attivo delle associazioni rappresentative dei titolari fosse irregolare. Il Tar, tuttavia, ha riconosciuto che ildistabilito danon rientra esattamente nei normali confini dell’imposta di