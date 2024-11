Gaeta.it - Progetto stadio della Roma a Pietralata: entusiasmo del sindaco e proteste dei cittadini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La discussione riguardo al nuovocontinua a occupare le attenzioni die amministratori. Sebbene non ci siano date certe per la presentazione deldefinitivo, ildi, Roberto Gualtieri, ha espressoper l’iniziativa, ponendo l’accento sulle potenzialità di rigenerazione urbana offerte dalla nuova infrastruttura.L’delGualtieriDurante un incontro al MAXXI, ilha rivelato il suo ottimismo nei confronti dello, descrivendolo come un’opportunità non solo per il club, ma anche per la città stessa. Gualtieri ha sottolineato l’importanza degli stadi di proprietà, definendoli una necessità che potrebbe portare a un significativo rinnovamento dell’area di