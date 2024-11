Ilgiorno.it - Polo d’eccellenza. L’alta tecnologia incontra la ricerca

Università Bicocca di Monza,die insegnamento di eccellenza. Ieri la visita dell’assessore regionale all’università escientifica, Alessandro Fermi, ai laboratori di spettrometria di massa, al laboratorio Joint Lab Intercos NanoCosPha, dove si sviluppano i nuovi cosmetici più tollerabili dall’ambiente. E ancora, il centro di microscopia elettronica e poi lo stabulario, dove tecnici etori in tuta bianca studiano dal vivo, con Tac, tomografi e risonanza magnetica a 7 tesla, riducendo così l’uso di cavie animali. Il prossimo obiettivo anticipato dall’assessore, sarà mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del territorio investimenti, tecnologie e laboratori. Ultimo nato tra i progetti di Milano Bicocca, con i medici del San Gerardo e la Fondazione Corti, un “avamposto“ della Bicocca al Lacor Hospital, in Uganda, per offrire a studenti e specializzandi il tirocinio formativo.