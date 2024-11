Isaechia.it - Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti fanno un tatuaggio insieme: cosa hanno tatuato e qual è il significato

e sua figliada poco condiviso un momento speciale.Comedocumentato sui social, le duescelto di regalarsi unmolto significativo.Nonostante tutti i followers avessero pensato ad un omaggio al nuovo arrivato, il piccolo Cesare, in realtà la frase scelta, ora impressa sulla loro pelle, ha ben altroma non meno importante.La scritta è in lingua tedesca e recita “Liebe ohne Leiden”, ovvero “Amare senza soffrire”.Ecco in che modo, tramite un post sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha spiegato ildelscelto:Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi.