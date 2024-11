Lettera43.it - Mediazona e Bbc hanno confermato la morte di oltre 80 mila militari russi in Ucraina

Leggi su Lettera43.it

e Bbca, insieme con un team di volontari,ladi 80.973in. Più della metà (52 per cento) dei soldati caduti al fronte non era legata all’esercito russo al momento dell’invasione russa su vasta scala. A settembre il conteggio era arrivato a quota 70.122.Colpo di artiglieria sparato dalle truppe ucraine (Getty Images).I volontari rappresentano il 22 per cento del totale Nel report die Bbc viene evidenziato un «rapido aumento delle perdite» tra il personale militare volontario: la loro quota sul totale continua a crescere e ora ammonta al 22 per cento del totale. Un anno fa rappresentavano invece il 13 per cento del totale delle perdite accertate. Molti volontari, afferma il rapporto, muoiono entro due o quattro settimane dopo essere stati mandati al fronte.