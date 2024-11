Ilgiorno.it - L’Eagle team spicca il volo . Il sogno di sei alpinisti si avvera: "Pronti a partire per la Patagonia"

Chi coltiva un talento per l’arrampicata e nel cuore ha la voglia di avventura, prima o poi sente il richiamo delle grandi pareti, magari quelle della. Unche da ieri è diventato realtà per sei ragazzi. L’élite dell’alpinismo italiano, che grazie al progetto Eagledel Club Alpino italiano e la forza travolgente di Matteo Della Bordella, è pronta per il Sud America. Ilè l’apertura di una nuova via su una parete tra le più affascinanti di quella terra. La base sarà la cittadina di El Chalten, da cui si raggiungono le principali e più affascinanti montagne della zona, come il Cerro Torre e il Fitz Roy. Ilsi organizzerà in cordate e lavorerà su diversi obiettivi, con lantà di affrontare salite e pareti impegnative. Marco Cordin (trentino classe 2000), Luca Ducoli (originario di Breno, Brescia, classe 2001), Dario Eynard (bergamasco del 2000), Giacomo Meliffi (originario di Urbania, Pesaro, classe 1996), Alessandra Prato (milanese del 1995) e Camilla Reggio (torinese classe 1996) sono le alpiniste e glidel Cai Eagleper la spedizione inil 30 gennaio 2025.