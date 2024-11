Ilnapolista.it - Lazio-Napoli, Improta: trasferta vietata ai tifosi del Napoli resistenti in Campania

La partita di Coppa Italia,, sarà probabilmenteai residenti in. Ad anticipare la notizia a Radio Crc è stato Maurizio, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Non esiste ancora l’ufficialità, ma secondoci sarebbe una direttiva del CASMS al Prefetto di Roma.«Il CASMS ha suggerito al Prefetto di Roma di non vendere biglietti pera tutti i residenti in». Questa direttiva sarebbe applicata aidella formazione di Conte per la gara di Coppa Italia prevista all’Olimpico giovedì 5 dicembre ore 21:00, ma anche idella biancocelesti per la partitaallo stadio Maradona di domenica 8 dicembre.Leggi anche:ai residenti in, anche se muniti di tessera del tifosoNel settembre 2022 il CASMS vietò laai residenti inall’Olimpico, ma a tre giorni dalla partita il provvedimento fu revocato e inapoletani poterono acquistare il biglietto e partire per la