Kyrgios contro Sinner dopo il caso Swiatek: «Il tennis è spacciato»

NickJannik. E Iga. Il 29enne australiano, che ha annunciato il ritorno nel circuito a partire da gennaiouna lunga assenza per infortunio, è tornato all’attacco su X. L’occasione è arrivata con l’annuncio della positività alla triametazidina – e annessa squalifica per un mese – della 23enne polacca numero due del ranking Wta. «Il», ha sbottato sui social, rincarando la dose con un altro post. «La scusa che tutti noi possiamo usare è che non lo sapevamo (cosa abbiamo assunto, ndr.)», ha ironizzato. «I professionisti ai massimi livelli dello sport ora possono semplicemente dire “non lo sapevo”». Il riferimento è proprio alla recente situazione di, che avrebbe assunto la sostanza dopante contenuta in un farmaco per alleviare i postumi da jet lag «senza colpa o negligenza significativa».