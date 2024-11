Gaeta.it - Guselkumab, il nuovo trattamento per la colite ulcerosa: risultati promettenti presentati a Riccione

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, durante il Congresso dell’Italian Group of Inflammatory Bowel Disease a, sono statidati significativi sull’uso di, un inibitore dell’IL-23, neldellamoderatamente grave. Il congresso, svoltosi dal 28 al 30 novembre, ha riunito esperti del settore per discutere i principali progressi nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali e ha posto in evidenza come questofarmaco possa cambiare le prospettive diper molti pazienti.Efficacia delnella guarigione della mucosaSecondo uno studio condotto all’interno dello studio Quasar,ha dimostrato un’efficacia significativa neldella. Dopo un anno di, il 35% dei pazienti ha raggiunto un importante obiettivo terapeutico: la guarigione della mucosa.