Cinisello la scelta della Regione Grugnotorto unito al Parco Nord

Cinisello Balsamo" parla il sindaco Giacomo Ghilardi, dopo che Regione Lombardia ha deliberato e approvato la modifica dei confini di alcune aree protette, tra cui l’inclusione del Plis Grubria all’interno del Parco Nord Milano, per garantire una gestione unitaria e una maggiore continuità territoriale. Un risultato perseguito da quasi due anni, anche dietro la spinta di un gruppo di associazioni ambientaliste, ma non solo di Cinisello e del Nord Milano. "Si tratta di una scelta strategica che porta con sé vantaggi concreti - sottolinea Ghilardi -. Intanto, una maggiore continuità ecologica tra le aree verdi, poi la valorizzazione dell’agricoltura periurbana come presidio ambientale, la gestione unitaria e più efficiente delle aree con caratteristiche simili, il rafforzamento della tutela paesaggistica e ambientale e lo sviluppo di una rete ecologica integrata per favorire la biodiversità". Ilgiorno.it - Cinisello, la scelta della Regione. Grugnotorto unito al Parco Nord Leggi su Ilgiorno.it Di "nuova continuità verde perBalsamo" parla il sindaco Giacomo Ghilardi, dopo cheLombardia ha deliberato e approvato la modifica dei confini di alcune aree protette, tra cui l’inclusione del Plis Grubria all’interno delMilano, per garantire una gestione unitaria e una maggiore continuità territoriale. Un risultato perseguito da quasi due anni, anche dietro la spinta di un gruppo di associazioni ambientaliste, ma non solo die delMilano. "Si tratta di unastrategica che porta con sé vantaggi concreti - sottolinea Ghilardi -. Intanto, una maggiore continuità ecologica tra le aree verdi, poi la valorizzazione dell’agricoltura periurbana come presidio ambientale, la gestione unitaria e più efficiente delle aree con caratteristiche simili, il rafforzamentotutela paesaggistica e ambientale e lo sviluppo di una rete ecologica integrata per favorire la biodiversità".

