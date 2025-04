Ordinanza del sindaco Pioggia e calo termico Riscaldamenti accesi fino al 30 aprile

calo delle temperature, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, con un’Ordinanza ha autorizzato la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile. L’accensione sarà possibile per un massimo di 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23, rispettando l’obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di una temperatura massima di 19°C per tutti gli altri edifici. Ilgiorno.it - Ordinanza del sindaco. Pioggia e calo termico. Riscaldamenti accesi fino al 30 aprile Leggi su Ilgiorno.it Viste le condizioni meteo caratterizzate da undelle temperature, ildi Sondrio Marco Scaramellini, con un’ha autorizzato la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamentoal 30. L’accensione sarà possibile per un massimo di 7 ore giornaliere tra le 5 e le 23, rispettando l’obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di una temperatura massima di 19°C per tutti gli altri edifici.

